شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس والشبورة بطريق "بورسعيد - القاهرة".. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "تليفزيون الخليج 365"، بثا مباشر من على طريق "بورسعيد - القاهرة، لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونية، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًيا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 28، وفى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 24، وفى دمياط الصغرى 14 والعظمى 24، وفي الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 27، وفى السويس الصغرى 14 والعظمى 27.