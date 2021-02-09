شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعلن الانتهاء من 1765 مشروعا فى 7 قطاعات بتكلفة 642.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وذلك خلال مشاركتها بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وحمل بيان وزيرة التخطيط العديد من الأرقام المهمة، حيث أعلنت زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% فى الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة تطوير البنية الأساسية قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، وخدمات الكهرباء" حوالى 500 مليار جنيه خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021).

وعرضت الوزيرة موقف تنفيذ المشروعات خلال عامى 18/2019 و19/2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1765 مشروعًا فى 7 قطاعات مختلفة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 642.3 مليار جنيه، نستعرضها فيما يلى:

416 مشروعًا فى قطاع الكهرباء بتكلفة 95.6 مليار جنيه

689 مشروعًا فى قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه

145 مشروعًا فى قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه

37 مشروعًا فى قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه

458 مشروعًا فى قطاع الموارد المائية والرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه

20 مشروعًا فى قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه