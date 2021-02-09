شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق اليوم برنامج تدريب الرائدات الريفيات فى مجال الصحة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، انطلاق برنامج تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار البرنامج الوطني "الألف يوم الأولى"، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف التدريب لتطوير قدرات العاملين على تقديم المشورة والمتابعة وزيادة المعرفة الغذائية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج قد أكدت أن الوزارة استطاعت زيادة العوائد للرائدات الريفيات من 350 جنيها إلى 900 جنيه، مع إمكانية خصم 90 جنيها للتأمين عليهن، لافتة إلى أن شباب الخدمة العامة يؤدون دورا وطنيا لخدمة مصر، وساهموا بمجهود كبير في سد العجز الوظيفي، ليصل عدد المكلفات من 38 عند توليها المنصب الوزاري إلى 130 ألف مكلفة.

وأضافت القباج، أن تغيير الوعي من سلبي لإيجابي قضية وطنية، وقالت للرائدات والمكلفات: "وعي المجتمع في أيديكم أنتم، ووعي المجتمعات المحلية أمر ضروري، نحتاج العمل على التوعية فيما يخص الصحة والتعليم ومواجهة التعاطي والإدمان".