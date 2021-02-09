شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطوير الوحدات والمراكز الطبية وفقا لمعايير التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري سيتم البدء في تطوير المراكز والوحدات الصحية لتكون مطابقة لمعايير انشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن ذلك يساهم في سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة في مختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المراكز والوحدات الصحية تقدم خدمات الرعاية الأولية، والخدمات الوقائية والتطعيمات الأساسية، والخدمات الطبية لطلاب المدارس، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأم والطفل، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة.

وأضاف مجاهد، أن أعمال التطوير تتم وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والربط المميكن بين المركز والمستشفى التابع لها .