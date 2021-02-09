شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المواد الرقمية المتاحة تساهم فى تنمية قدرات التفكير لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة تطوير المناهج التعليمية والكتاب المدرسى وآليات التقييم، تركز على مناهج الرياضيات والعلوم واللغات بجميع المراحل التعليمية مع تطوير التعامل مع اللغات من حيث التناول وأساليب التوصيل إلى المتعلم " الطلاب"، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المناهج مع تحقيق الاستفادة من الموارد التعليمية المتاحة وخاصة بنك المعرفة، للوصل إلى تنمية قدرات التفكير وحل المشكلات ومهارات وقدرات العمل الجماعى لدى الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن تطوير الكتاب المدرسى يتم من خلال المراجعة المستمرة لجميع الكتب القائمة من حيث المحتوى والتصميم مع توفير البدائل الأكثر اقتصادا للكتاب من خلال اتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم وأسطوانات مدمجة وتحويل كتب بعض المواد الدراسية إلى كتب تفاعلية إلكترونية لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل، مشيرة إلى أن تطوير نظم التقويم يتم من خلال تطوير فلسفة التقويم وأساليب التقويم وأدواته ما بين تقويم شامل وتقويم قومى مقنن وإلكترونى.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم المدرسي أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم ولذلك فإن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق برفع المستوى المهاري والمهني للمعلم، فلأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية، كما زادت عدد ساعات التدريب العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراحلها المختلفة.

وناقشت وزارة التربية والتعليم نطاق الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للمجتمع الأكاديمي في مصر ولسائر القطاعات، والدعم التدريبي لمساعدة الباحثين المصريين على نشر المقالات في جميع التخصصات مع الدعم التحريري في الدوريات العالمية، فضلاً عن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها بنك المعرفة لرفع مستوى قدرات أعضاء هيئات التدريس وذلك للحصول على خريج يتناسب مع احتياجات سوق العمل في مصر والخارج، والتي تغطي كليات الهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وكليات التربية لتخريج أعضاء هيئة تدريس ومعلمين مؤهلين يقومون بالتدريس بأحدث وسائل التكنولوجيا والمعايير الدولية في التعليم.