شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج رامي» يتبرع بأجره في «صاحبة السعادة» لصندوق «تحيا مصر»: «مش جاي أبيع نفسي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رامي السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، تبرعه بالمبلغ الذي حصل عليه لظهوره في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، لصندوق «تحيا مصر».

وقال «بيج رامي»، خلال اللقاء: «بعد حصد لقب مستر أوليمبيا حدث حديث كبير على ثمن الظهور الإعلامي، وأنا بقول أنا في بلدي، وأنا مش جاي أبيع نفسي للناس في مصر.. كلنا لمصر وأجري في البرنامج هو 150 ألف جنيه، وأنا شايف إن المبلغ ده أقل حاجة أقدمها لصندوق تحيا مصر».

وأضاف أنه من محافظة كفر الشيخ، ومن عائلة صيادين للأسماك، وتابع: «بعد الدراسة كنت بشتغل مع أهلي في مجال الصيد، وعندي أخ أكبر مني بـ15 سنة، وهو بيحب لعبة كمال الأجسام جدا وزمان كنت بشوفه عملاق وبقى نفسي اكون بطل كمال أجسام، واحنا 11 أخ وأخت وأنا رقم 10 بينهم».

وأشار «بيج رامي» إلى أنه سافر إلى الكويت في بداية حياته، وعمل في نادي رياضي، مضيفاً: «كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بـ70 ديناراً في الشهر، ثم بدأت بالتدرج في مشوار الدخول في مجال كمال الأجسام، وكنت أقوم بتدريب مرتادي النادي الرياضي في الكويت، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل في أكبر صالة جيم في الكويت».

وتابع: «تزوجت عام 2010 وعندى 3 بنات هن لوجين ودارين وعائشة، وبعد أن يرزقنى الله ببنت أحقق بطولة عشان كده البنات وشها حلو عليا، وعامة البنات بتاخد قلب أبوها، وولادى هم ضحكة الحياة».

وحول سر العضلات الضخمة وكيفية تكوينها، قال بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام: «بنروح الجيم نكسر العضلات ونهدها بتدريب محدد، ثم نبنيها ونكونها بالتغذية والتدريب مرة أخرى بالشكل الذي نريده، وتكون العضلات ضخمة وفقا لنوعية التغذية والتدريب والتكوين البيولوجى أيضا».