شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين تعلن غلق باب الترشح بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس رمضان هلال، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، نقيب بورسعيد، غلق باب الترشح بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك لشغل عدة مراكز نقابية، هى: نقيب الفرع، عضو مجلس إدارة الفرع، ممثلى الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترشح يوم 2 فبراير 2021، واستمرت النقابات الفرعية فى استقبال أوراق الراغبين فى الترشح لمدة 7 أيام.

وأوضح هلال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الراغبين فى الترشح على مقعد نقيب فرعية يُسدد تأمين قدره 1000 جنيه، و500 جنيه تأمين لباقى المراكز النقابية، مؤكدا أن الدعوة لإجراء الانتخابات جاء إنطلاقا من رغبة مجلس النقابة العامة برئاسة الدكتور زكريا حشاد، فى خلق صفوف وكوادر نقابية قادرة على إدارة أعمال النقابة، والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة.

وأشار إلى أنه فور استلام النقابة العامة الكشوفات الخاصة بكافة أسماء المرشحين على مستوى الجمهورية، سيتم فحصها والتأكد من استيفاء المرشحين كافة الأوراق المطلوبة وانطباق شروط الترشح عليهم، ثم يتم إعداد قوائم المرشحين ويتبع ذلك تحديد موعد الدعوة لإجراء عمليات التصويت فى كافة المحافظات.