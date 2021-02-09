شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصايا المرور وقت ظهور الشبورة على الطرق منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بمجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، بعد تحذيرات الارصاد الجوية.

-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا للغير.

- فتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر.

-استعمال مساحات المطر.

-استخدم ألة التنبية علي فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- حال عطل السيارة بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل الأنوار، وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم تخطى سيارتك لسيارة أخرى.

ـ رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة، فاتبع نصائحه حتي تصل لأسرتك سالما.

-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث، يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.