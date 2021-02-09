"حياة كريمة" توفر فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة

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القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة"، بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى التوسع في تطوير القرى، من أجل تحسين مستوى معيشة الأهالي في القرى المستهدفة بإجمالي 1381 قرية .

وستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية في القرى المستهدفة بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بجانب أيضا العمل على انشاء مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك العمل على التوسع في برنامج فرصة " لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة ⁧#حياة_كريمة⁩ والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".