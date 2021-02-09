شكرا لقرائتكم خبر عن «زعفان» نقيبا لـ«المحامين» بكفر الشيخ و«سبوخ» لمقعد الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار أحمد عبدالستار دويدار، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين بكفرالشيخ، فوز فراج فتوح السيد زعفان، بمقعد نقيب المحامين بمحافظة كفرالشيخ، لحصوله على 1496صوتا، وأحمد مبروك سبوخ، بمقعد الشباب لحصوله على 1096صوتا.

والفائزون بمقاعد العضويه هم عيد عزمي يوسف الخطيب، عن محكمة البرلس لحصوله على 1850صوتا، وعلى محمد على عبدالقادر، عن محكمة الحامول لحصوله على 2253صوتا، وسامي ممدوح ندا الغنام، عن محكمة كفرالشيخ لحصوله على 1635صوتا، وخالد محمد المتولي غالي، عن محكمة بيلا لحصوله على 2119صوتا، وسعيد محمد إبراهيم العبسي، عن محكمة دسوق لحصوله على 1858صوتا، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، عن محكمة سيدي سالم لحصوله على 1425صوتا، وأحمد السيد يوسف جاب الله، لحصوله على 1251صوتا، وإبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، عن محكمة قلين لحصوله على 1937صوتا، وحمدان العمده عبدالونيس صقر، لحصوله على 1603صوتا.