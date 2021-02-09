شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعات الخاصة: امتحانات التيرم الأول 21 فبراير فور عودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن من المقرر أن يتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للجامعات الخاصة، فى 21 فبراير فور اتخاذ قرار بعودة الدراسة، وستتم وفقا للضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وعلى جانب آخر، من المقرر أن يبدأ الطلاب تسجيل الرغبات بالكليات الشاغرة بالجامعات الخاصة ،أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير.
وأوضحت أمانة مجلس الجامعات الخاصة، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.