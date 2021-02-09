شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجدول الزمنى لتسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر" الخليج 365" الجدول الزمنى لتسكين طلاب كليات جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية وذلك بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها 20 فبراير الجارى، حيث أعدت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة جدول لتسكين الطلاب بداية من 17 فبراير وذلك وفقا لجدول امتحانات الكليات.

وكان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عقد جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021، واتخذ المجلس العديد من القرارات منها، بدء امتحانات الفصل الأول اعتبارًا من 20 فبراير، تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في الامتحانات، و إعلان الجداول بالكليات بنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وبدء تصحيح الامتحانات فور انتهاء كل مادة، توفير قاعات كبيرة مع تحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، بدء تسكين طلاب المدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير وفق جداول محددة ومعلنة، وأطقم طبية وكواشف حرارية وبوابات للتعقيم للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات، وتشكيل لجان طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها، والالتزام بضوابط نظام الامتحانات الموضوعية وفق المقاييس الدولية، و إعداد لجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.