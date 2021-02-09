شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أغذية وكيماويات منتهية الصلاحية في حملة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا مفصلا للدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، كشف من خلاله انه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحر،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وقامت الحملة بالمرور على مستشفي خاص ومركزين طبيين ومعمل داخل مستشفي خاص،أسفرت عن ضبط كيماويات منتهية الصلاحية وكيماويات أخرى مخالفة لترخيص المعمل، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تم رصد مخالفات خاصة بمكافحة العدوي ومخالفات اشتراطات الترخيص مما يستدعي الغلق وجاري عمل مذكرة لاستصدار قرارات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، انه كلف الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية،وان فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية قام بحملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمدينة بني سويف شرق النيل،مشيرا إلى ان الحملة قامت وقامت بالمرور على 8 منشآت،وتم سحب عدد 36 عينة أغذية مختلفة وإرسالها لمعمل التحليل، وإعدام 50 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية،وتحرير عدد 5 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، وتحرير 11 محضر لمخالفة القرار 97 لعام 67 والمعدل بقرار 243 لعام 2016 لعدم حمل شهادة صحية سارية.

واشار إلى ان الحملة استهدفت المرور على المنشآت الغذائية وأماكن بيع وتداول السلع الغذائية بمركز ببا، والتي أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية بالمخالفة للقرار الوزاري 97لسنه67 وعدد 1 واحد محضر لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية طبقا للقرار الوزاري 96لسنه67 ،بجانب ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية،وتم تحرير محضر إثبات حاله بالواقعة وقيد المحضر بمركز الشرطة برقم 2938 جنح ببا، حيث أشرف على الحملة الدكتور طارق عباس مدير إدارة ببا الصحية.