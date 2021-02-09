شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، هبوطا اضطراريا لطائرة فرنسية، قادمة من موزمبيق في طريقها إلى فرنسا، لإنقاذ حياة راكبة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى بلاغا من طائرة الخطوط الفرنسية "اير فرانس"، يطلب الهبوط اضطراريا لإنقاذ حياة راكبة تحمل الجنسية الفرنسية، بعد أن وجدها طاقم الطائرة في حالة إعياء، وطالبوا بتوفير سيارة إسعاف فور الهبوط.

وتم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى، مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، وتبين أن الراكبة "حامل"، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.