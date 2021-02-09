شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع البيض المخصب لإنتاج اللقاحات البيطرية × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365"، فوائد المشروع القومى لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التابع لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

-إنتاجه من البيض يستخدم فى إنتاج المصل واللقاح البيطرى والآدمى، ويصدر إلى العديد من الدول ويغطى الإنتاج المحلى على مستوى الجمهورية.

-مصر تحتل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا بإنتاج 3 ملايين بيضة خالية من المسببات المرضية ويساهم انتاجه في انتاج اللقاحات البيطرية بما فيها لقاح مرض أنفلونزا الطيور وبعض اللقاحات الآدمية وانتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية.

-يتم تغطية تكاليفه ذاتيا ويتبع مركز البحوث الزراعية، وتم طرحه للتنفيذ عام 1984 وتم البدء فى تنفيذه عام 2001 ، وإنتاجه من البيض بدء بنسبة 30% بما يعادل 1.8 مليون بيضة وحققت المرحلة الثانية من المشروع 3 ملايين بيضة.

-يستخدم إنتاج المشروع من البيض الخالي من المسببات المرضية في عزل وتصنيف الفيروسات المسببة للأمراض.

-يهدف المشروع لإنتاج بيض مخصب ومعقم خالى من اى عدوى او ملوثات، باستخدام وسائل تكنولوجية غاية فى التقدم وبتكلفة عالية.

-يستخدم البيض الخالي من المسببات المرضية في انتاج معظم اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الادمية، وانتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية، فضلا عن عزل وتصـــنيف الفيروســات، كذلك دراسة خواص الفيروسات واكثارها .

يقوم المشروع حاليا بإمداد عدد كبير من الجهات والهيئات بالانتاج وعلى رأسها معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المرجعي لتشخيص امراض الدواجن، فضلا عن جميع الوحدات والمشروعات البحثية التابعة لمراكز البحث العلمي والجامعات المصرية، والمركز القومى للبحوث.

-المشروع نجح فى فتح اسواق للتصدير للسوق العالمي، حيث يعد النواة التى تقوم عليها العمليات الانتاجية للقاحات المستخدمة فى قطاع الدواجن وبعض اللقاحات البشرية.

-مساحة المشروع تصل إلى 100فدان تم تخصيص 90 فدانا منطقة حماية، و10 أفدنة للمشروع.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، تفقد المشروع القومى لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية.