شكرا لقرائتكم خبر عن أبوهندية نقيبا لـ«محامين دمياط» للمرة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز ياسر أبوهندية بمنصب نقيب المحامين بمحافظة دمياط للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب منافسة شرسة من منافسيه ناصر العمري والسيد هاشم.

فيما تواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات أعمال الفرز لباقي الأصوات لانتخاب مجلس النقابة الجديد، حيث أجريت الانتخابات الاثنين في 5 مراكز انتخابية ومن يحق له التصويت في تلك الانتخابات 3712 صوتًا مقسمة على 9 لجان انتخابية، وشهدت الانتخابات منافسة مشتعلة بين المرشحين الـ46 منهم 4 مرشحين على منصب النقيب و34 مرشحًا للعضوية و8 مرشحين للشباب.