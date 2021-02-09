شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حالة الطقس والسيولة المرورية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تليفزيون الخليج 365"، بثا مباشرا من على طريق "الإسماعيلية - القاهرة، لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، قائدى السيارات المسافرين على طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومحور 30 يونيو، والمسافرين على محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلى الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية متوسطة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحيا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وعلى السواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى، الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 28، وفى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 24، وفى دمياط الصغرى 14 والعظمى 24، وفي الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 27، وفى السويس الصغرى 14 والعظمى 27.