شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: التحقيق مع المتسببين فى إصدار 21 ألف فاتورة خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار حاليا التحقيق مع المتسببين في إصدار 21 ألف فاتورة خاطئة بإدارات العمرانية و6 أكتوبر التابعة لقطاع الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمحاسبتهم وتطبيق القانون بكل حزم على المقصر فى حق المواطن.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توجه إلى مركز إصدار الفواتير الخاطئة بالدقى؛ للتأكد من سحب 21 ألف فاتورة خاطئة تم إصدارها بالخطأ، لافتا إلى أن رئيس شركة جنوب القاهرة يجرى حاليا تحقيقا فى الواقعة؛ لعمل تقرير مفصل عن أسباب الخطأ.

وقال الوزير، إن برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، من خلال التقاط صورة للعداد، وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء، موضحا أن هذا البرنامج يسجل وقت وتاريخ والعنوان المتواجد به الكشاف أثناء التقاط الصورة.

وأشار الوزير، إلى أن التحول الرقمى الذى تشهده الوزارة وشركاتها سيساهم فى تقليل مشاركة العنصر البشري في كافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون، مشيرا إلى أن التحول الرقمى سيقضى على كل أشكال الفساد المالي والإداري داخل القطاع.