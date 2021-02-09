تعرف على طريق أسيوط سوهاج شرق النيل بالمرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق

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القاهرة - سامية سيد - يجرى حاليا إنشاء طريق أسيوط سوهاج شرقى النيل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، حيث يتكامل هذا الطريق مع طريقى سفاجا سوهاج وسفاجا قنا، اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق، وهذا الطريق يعد استكمالا لمحور “سفاجا – سوهاج – أسيوط” المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.

يأتي تنفيذ هذا المحور فى إطار تكليفات القيادة السياسية، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث، وخاصة الطرق المفردة بالإضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمرانى والصناعى والزراعى بجميع محافظات الجمهورية كما أن المشروع سيسهم فى تنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع، وتعزيز السياحة بين صعيد مصر "أسيوط سوهاج" وساحل البحر الأحمر.

الطريق يسهم أيضا فى تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فى وسط الصعيد.



























