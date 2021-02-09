شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الأسقفية تستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كلية اللاهوت الأسقفية من الفصل الدراسى الثاني فى القاهرة يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما بدأ فرعها في الإسكندرية في الدراسة السبت الماضى، وذلك باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية للفصل الدراسي الذى سيبدأ عبر المحاضرات المباشرة وليس عبر الإنترنت كما كان بالفصل الأول.

وانتهت كلية اللاهوت الأسقفية من الفصل الدراسى الأول، عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم، بنظام المحاضرات المسجلة، يوم الأربعاء 27 يناير الماضي، نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على صحة الطلبة أثناء الدراسة.

وقال المطران سامى فوزى، عميد كلية اللاهوت في تصريحات سابقة، إن الفصل الدراسى الثانى للكلية بالحضور وليس عبر الإنترنت مع التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعى واختيار قاعات كبيرة لتسع الفصول ذات العدد الكبير من الدارسين.

ويتضمن الفصل الدراسى الثانى مواد مثل اللاهوت النظامى، اللاهوت الكتابى، اللاهوت الرعوى وعلم الكنيسة، مشيرا إلى أن الإدارة قررت فتح مكتبة الكلية في فرعي القاهرة والإسكندرية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الطلبة بارتداء الكمامة طوال التواجد فى المكتبة أثناء استعارة الكتب مع عدم السماح للطلبة بالجلوس أو المذاكرة في المكتبة.

جدير بالذكر، أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، وهي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.