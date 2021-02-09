شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف تحرر استمارة الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية عددا من الخطوات لتحرير استمارات امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020 ـ 2021، وبدأ الطلاب في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي والعلوم الإسلامية وشهادات البعوث والقراءات إلكترونية ، حتى 24 من الشهر الجارى ، بينما يبدأ التسجيل ورقية في المعاهد الأزهرية ، وفي الفترة من يوم 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل لمن فاته التسجيل الإلكتروني .. وقد حدد القطاع هذه الأرقام للتواصل ، في حال وجود استفسارات بخصوص الاستمارات وهي 01111292628، 01270709394،01121901353.

وعن كيفية تحرير الاستمارة إلكترونية، عبر بوابة الأزهر الشريف، من خلال الخطوات التالية :

1. الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية ؛ التسجيل بيانات الطالب، من خلال تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده ، حيث تم إعداد اسم المستخدم وكلمة مرور لكل طالب في الصف الثالث الثانوي على مستوى الجمهورية ؛ لكي يتمكن من الدخول على صفحته من خلال برنامج شئون الطلاب على بوابة الأزهر ، وتقوم إدارتا المعلومات والامتحانات بكل منطقة أزهرية بطباعة كشوف كلمات المرور الجميع الطلاب المقيدين بالشهادة الثانوية بالمنطقة .

2. يضع الطالب اسم المستخدم والرقم السري الذي حصل عليه من المعهد ، إضافة الرقمه القوي ؛ ليتمكن من الدخول لتحرير استمارته .

3. يسجل الطالب في الخطوة الثالثة رقم الهاتف المحمول الخاص به ، ورقم التليفون الأرضي ، وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني وعنوانه ومحل إقامته الذي يسكن فيه .

4- یکتب الطالب بیانات آخر شهادة علمية حصل عليها الطالب ، وعام الحصول عليها .

5- يسجل الطالب المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما ، والمعهد الذي يدرس فيه ، ثم يقوم بعد ذلك باختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب .

6. سجل الطالب حالته ؛ سواء كان المستجدا . باقيا للإعادة » ، وقسمه الرياضيات.علوم واللغة ، ومواد رسوبة إذا كان باقيا للإعادة .

7. يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال ، ثم يقوم بإرسال صورة شخصية 6x4 ، ذات خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب مطابقا لما هو مكتوب بالاستمارة والبطاقة الشخصية يتم سحبها عن طريق الإسكانر ، ثم يراجع الطالب بياناته بشكل نهائي ، ويقوم بطباعة الاستمارة بيانات الطالب مرة واحدة فقط .