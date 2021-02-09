شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد ورش كوم أبو راضى ببنى سويف لمتابعة مشروعات تحديث وإعادة تأهيل العربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تحسين وتطوير عربات الدرجة الثانية العادية بعدد 925 عربة (إعادة تحسين عدد 450 عربة، تأهيل عدد 212 عربة، تحسين عدد 263 عربة) والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب، واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الانارة، وتجديد الارضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد، وذلك في ضوء توجيهات الفريق وزير النقل بمتابعة التنفيذ ميدانيا بورش كوم أبو راضي والمنيا وأبو زعبل، حيث تشمل الخطة تطوير وتحسين عدد 1023 عربة بهم، إضافة لعدد 200 عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف، ليصل إجمالي العربات المقرر تطويرها 1223 عربة بنهاية عام 2012.

وأثناء الجولة، وجه رئيس الهيئة ببذل مزيد من الجهد في سبيل إخراج العربات بالشكل المأمول لإحداث نقلة في مستوي وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، منوهًا باهتمام القيادة السياسية للبلاد ومتابعتها الحثيثة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد، مؤكدًا من جديد على العاملين بضرورة اتباع كافة إجراءات الأمن الصناعي الخاصة بارتداء الزي المناسب للأعمال وخوذ الرأس، مع التوجيه بتوفير كافة الأدوات والمهمات اللازمة لإتمام الأعمال على أكمل وجه، مع التأكيد من جديد على المراجعة الدائمة لعمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروجها الا بعد عملية المراجعة الكاملة لضمان الوصول لأعلى درجات الجودة.

يذكر أنه سبق وأن اعتمد رئيس الهيئة، التصميمات وألوان الدهان الجديدة للعربات، والتي سيعمم تنفيذها بالمشروع.

وأختتم رئيس الهيئة، زيارته بعقد اجتماع مع المهندسين وملاحظي الأقسام بالورشة مُحفزًا إياهم على بذل المزيد من الجهد، مُعتبرًا تنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية انطلاقة بمظهر جديد ومختلف يليق بنظره واهتمام الدولة بالشعب المصري، مُنهيًا جولته بإصدار تعليماته بصرف حوافز اضافية للمميزين من العاملين تشجيعًا لهم لبذل المزيد من الجهد.

جدير بالذكر، خطة الهيئة لتحسين وتجديد العربات من الدرجة الثانية والثالثة العادية، تتضمن عدد 1223 عربة، مقرر دهانها وتصميمها بالشكل الجديد ومقسمة الى (إعادة تأهيل لعدد 212 عربة درجة ثانية، إعادة تحسين لعدد 450 عربة درجة ثانية، وعمرة عمومية لعدد 263 عربة درجة ثانية بورش كوم أبو راضي)، بالإضافة إلى (تأهيل لعدد 200 عربة درجة ثالثة بمصنع سيماف، تحسين لعدد 98 عربة درجة ثالثة بورش المنيا).