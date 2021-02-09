شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، الاثنين، حملة لتطهير شوارع ابو الجود والصنايع والمدينة والتليفزيون وتفرعاتهم بحى وسط وجنوب مدينة الأقصر من الباعة الجائلين ورفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية التي تتعدى على حرم الطريق العام، وتتسبب في شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.

وأعلن أحمد عبدالصبور، مدير إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أن الحملة استهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية وعدم التعدى على حرم الطريق العام.

ولفت إلى أن الشوارع كانت تعانى من تواجد الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة، خصوصا مع أهمية تلك الشوارع كمحاور مرورية هامة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع.