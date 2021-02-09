شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي حافظ نقيبا للمحامين في «جنوب القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، والتي أجريت الإثنين عن فوز مجدى حافظ، بمقعد النقيب، بعد حصوله على أعلى الأصوات، وفاز عبدالله أبوسنة بمقعد الشباب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز 6 الأعضاء عن المحاكم الجزئية، وهم أيمن طه ومحمد جمعة وأشرف عبدالغنى وعمرو أبوشنب ومحمود الجيوشي وأحمد السمين.

كانت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية قد أجريت لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية.

وتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية، فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحاً على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب