شكرا لقرائتكم خبر عن «علام» نقيبًا للمحامين بالإسكندرية.. و«عبدالهادي» يحسم مقعد الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسم عبدالحليم علام، مقعد نقيب المحامين بالإسكندرية، بعد فوزه بأصوات الناخبين، متفوقاً على أقرب منافسيه جمال سويد في الانتخابات التي أجريت بعد قرار دمج نقابتي شرق وغرب المحافظة.

وتمكن علام من التقدم بجميع لجان دوائر المحاكم الجزئية البالغ عددها 14 محكمة جزئية، من بينها محاكم سيدى جابر والمنتزه والرمل ومحرم بك وباب شرق والدخيلة وغرب والجمرك.

فيما تمكن أحمد عبدالهادى من حسم مقعد الشباب.

وبالنسبة لمقاعد الشباب فاز بها كل من أشرف عبدالعاطي بمقعد المحامين عن محكمة «المتنزه» وجمال خضر عن محكمة «الرمل» وعاصم حسن عن «سيدى جابر» وعصام عادل عن «باب شرق» ومحمد ابراهيم عن «اللبان» وخالد المصري عن «العطارين» والسيد على عن «المنشية» وغريب السيد عن «الجمرك» وناصر عبدالسميع عن«محرم بك» وعلى بيومي عن «مينا البصل» ومحمد الدمياطي عن «كرموز» ومحمد يوسف عن «الدخيلة» وممدوح سباق عن «العامرية» وسالم السمالوسي عن «برج العرب».

كانت مناوشات وقعت بين انصار علام ومنافسه جمال سويد حيث حاول مؤيدي الثاني بعد منع انصار الاول من الهاتف له الامر الذي ادى إلى حدوث مناوشات يين الطرفين لولا تدخل المرشحين لتهدئة الموقف.

يشار إلى ان 4 مرشحين خاضوا الانتخابات على مقعد النقيب بينما تنافس 56 محام على 14 مقعدا بالعضوية، وأجريت الانتخابات أجريت تحت إشراف قضائي كامل وسط إجراءات احترازية مشددة.