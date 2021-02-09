شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع «وحدة مسير» ينافس في مسابقة أجمل مدرسة بكفر الشيخ.. جوائزها 80 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فكرة جديدة طبقتها إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، تهدف إلى استثمار فترة توقف العملية التعليمية في المدارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، من أجل تحسين جودة المؤسسات التعليمية ومظهرها الجمالي والفنّي، تحت شعار مسابقة «أفضل مدرسة في كفر الشيخ»، والتي تصل مجموع جوائزها المادية إلى 80 ألف جنيه.

ودخلت 50 مدرسة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، التي يترأسها الدكتور سامح صديق، مضمار المنافسة في المبادرة التي أطلقتها الإدارة التعليمية، لتبدأ أعمال التطوير والتجميل للمشاركة في المسابقة، وبلغت 10 مدارس فقط مرحلة التصفيات النهائية، لتنتظر مرحلة التقييمات الأخيرة التي تخضع لإشراف مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيلة الوزارة.

مجمع وحدة مدارس مسير ينافس في مسابقة أفضل مدرسة بكفر الشيخ

وقال عبدالله زيدان، مدير مجمع مدارس وحدة مسير للتعليم الأساسي، لـ«المصري اليوم»، والذي ينافس في المرحلة النهائية من مسابقة «أجمل مدرسة بكفر الشيخ»: «من وجهة نظري مسابقة رائعة، وعمل فريد لم يحدث من قبل، في ظل قياده حكيمة خلقت الإبداع والابتكار وروح التنافس بين جميع مدارس إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية».

وحول معاير «المسابقة»، أوضح: «تتمثل في شقين أساسيين، وهما: الجانب الإداري والإبداعي والجانب الفني»، وأكد أن مجمّع مدارس وحدة مسير استعد للمسابقة بالعمل بروح الفريق وتبادل الأفكار للوصول إلى مركز متقدم بالمسابقة.

معايير الاختيار

وتضمنت المسابقة معيارين للتنافس، الأول، الشكل العام للمدرسة، ونسبته (60%) من التقييم، ويضم: «السور الخارجي للمدرسة- المداخل والطرقات- غرف (مدير المدرسة – المعلمين)- الفصول الدراسية- الحدائق- الملاعب- الحمامات- وسائل الأمن والسلامة».

فيما يتضمن المعيار الثاني الجانب الفني والإداري، ونسبته (40%) من التقييم، ويضم: «سجلات المدرسة- الترشيحات على مستوى الجمهورية في المجالات المتعددة أو الترتيب على المحافظة في العام الجاري- نسبة المعلمين المتدربين على المنظومة التكنولوجية الحديثة- مدى تطبيق المعلمين وتفعيل المنظومة وأعداد الطلاب المشاركين على منصات معلمي المدارس- تفعيل المنظومة داخل الفصول حال توفر التجهيزات اللازمة- مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية- مستوى أداء المشاركة المجتمعية في المدرسة».

المراكز الـ10 الأولى:

- مجمع مدارس وحدة مسير للتعليم الأساسي- مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية- مدرسة على عبدالشكور الرسمية للغات- مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات- مدرسة ابراهيم الشناوي الثانوية بنات- مدرسة الشهيد احمد قحوف- مدرسة حسني زهرة الاعدادية بنين- مدرسة دقميرة ت. أ- مدرسة زراعة ميت علوان- مدرسة قراجة ت. أ.

وتبلغ قيمة الجوائز 80 ألف جنيه للمدارس الفائزة والمشاركة، ويحصل المركز الأول على جائزة 30 ألف جنيه، فيما يحصل المركز الثاني على 15 ألف جنيه، ومن المركز الثالث وحتى العاشر، قيمة الجائزة 2000 جنيه، ويحصل عدد من المدارس المشاركة الأخرى على جوائز مالية تشجيعية.