شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم القطار السريع بكندا: مستعد للتعاون مع مصر فى مشروع القطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وجية المراغى أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور الكندية، ومصمم القطار السريع بكندا، إن مشروع القطار السريع يعتبر نقلة نوعية لمصر، مشيرا إلى أنه سيستمر في التعاون مع مشروعات "مصر تستطيع"، وأنه على أتم استعداد للتعاون مع مصر في مشروع القطار الكهربائى السريع، مؤكدا على أن مشروع صناعة السيارات الكهربائية مصرية الصنع يسير بخطوات ثابتة.

وتابع "المراغى" خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، والذى يقدمة الإعلامى عمرو خليل انالعلماء المصريين هم على استعداد للمشاركة في المشروع.

من جانب آخر كان الدكتور وجيه المراغى مصمم القطار السريع بكندا وأستاذ الهندسة الصناعية بجامعة windsor الكندية، قد قال إن سرعة إنجاز مصر للمشاريع القومية الكبرى تدعو للتفاؤل بشأن إنشاء القطار السريع فى المدة المحددة، مشيرا لأن القطارات السريعة تحتاج دائما إلى الصيانة المستمرة، مؤكدا على أن هذا المشروع سيعمل على تنشيط السياحة، حيث إنه سيمر بالمناطق السياحة والقطار السريع يعتبر نقله حضارية لمصر وسيساهم في تنشيط حركة التجارة والسكان.