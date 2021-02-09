شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى من تطوير القرى قرابة 155 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد والمشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، أن هناك 38 مركزا سيكونوا ضمن المرحلة الأولى لتطوير القرى في جنوب الصعيد.

وأشارإلى أن المرحلة الأولى ستتكلف حوالى 155 مليار جنيه ومشروع تطوير القرى هو مشروع طموح للغاية وهو مشروع القرن وتم اختيار القرى الأكثر فقرا لتكون ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى من خلال خطة تنفيذ كاملة بترتيبها الزمنى تحت اشراف وزارة التنمية المحلية.

وأضاف، أن هدف من أهداف المشروع هو توفير وخلق فرص عمل جديدة وستدخل مصرعام 2024 والريف المصرى قادر على التنمية وبه حياة كريمة للمواطن .

وتابع الهلباوى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمة الاعلامى عمرو خليل، سيتم انشاء مجمع خدمات حكومية متكاملة في جميع المراكز.