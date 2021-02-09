شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نصيب الفرد من الاستثمار ارتفع بنسبة 220% الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تضخ استثمارات خلال 3 سنوات الماضية الاستثمار ارتفع بنسبة 66 %، مضيفة أننا نوعنا مصادر التمويل لمواكبة جهود الدولة للتوسع فى مجالات التنمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها المذاع على قناة الحياة، أن الاستثمار العالمى انكمش 40%، ومصر ما زالت رقم واحد فى التنمية بأفريقيا، مضيفة أنه تم مضاعفة الاستثمار العام خلال الـ3 سنوات الماضية ضمن خطة الدولة لتوسيع مجالات التنمية.

وتابعت أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، ومشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع كل كبيرة وصغيرة بالدولة لتوفير حياة أفضل للشعب المصرى، مضيفة أن مصر تشهد طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة الحالية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت أن العالم يشهد جائحة كورونا تسبب فى الركود ولكن مصر تشهد تحديا كبيرا فى تطوير القرى والمشروعات القومية، مضيفة أن خلال السنين الماضية مصر زادت 20 مليون مواطن، والدولة وضعت خطة لتنمية الأسرة المصرية.