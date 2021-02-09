شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفض طلب التصالح لأعلى عقار مخالف في عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محافظة القاهرة طلب التصالح الخاص بأعلى عقار مخالف في حى عين شمس، وذلك بعد عدم مطابقته لاشتراطات التصالح الخاصة بالقانون، حيث أعلن حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، عن رفض التصالح وكتب على واجهة العقار "تم رفض التصالح للعقار".

ورصد الخليج 365 العقار بعد رفض التصالح عليه، حيث توقف هدم العقار عند الطابق العاشر، وكان ارتفاع العقار 18 طابقا، كما تم هدم وتكسير الواجهات بالكامل ومن المقرر أن يتم استكمال أعمال الهدم بعد غلق باب التصالح.

وكانت استخدمت أجهزة محافظة القاهرة معدات هدم "حفار"، لإزالة أعلى برج مخالف بحى عين شمس شرق القاهرة، حيث استخدمت معدة لرفع الحفار المستخدم فى أعمال الهدم لسرعة هدم العقار الكائن بـ 24 شارع أحمد عصمت في عين شمس.

كما تم ضبط صاحب العقار وتحويله للنيابة العسكرية، كما أن صاحب العقار مسئول عن بناء ما يقرب من 40 عقار مخالف بحى عين شمس.