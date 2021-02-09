شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بالميراس البرازيلى.. الأهلى يحلم بتكرار إنجاز البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأداء رجولى، خسر الأهلى من نظيره بايرن ميونخ الألمانى، بهدفين دون رد فى مباراة نصف النهائى لمونديال الأندية، الأهلى سينافس على الميدالية البرونزية عندما يواجه بالميراس البرازيلى، يوم الخميس القادم.

ويسعى لاعبو الأهلى لتكرار إنجازهم السابق، بعدما حقق المركز الثالث مرة وحيدة، فى مشاركاته الستة بالمونديال، وكان ذلك فى عام 2006، بعدما نجح فى تحقيق الفوزعلى فريق كلوب أمريكا المكسيكى بهدفين مقابل هدف

أيضًا ظهر الأحمر فى نفس الدور فى نسخة 2012 لكنه حقق المركز الرابع، بعد خسارته من مونتيرى المكسيكى بهدفين دون رد

ويأمل كل الأهلاوية فى الحصول على البرونزية رغم مواجهة بطل أمريكا الجنوبية فى هذا المرحلة لأول مرة