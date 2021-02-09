شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نقوم بمشاوراتنا الخاصة حول إيران ونتباحث مع أقرب شركائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده تقوم بمشاوراتها الخاصة حول إيران مضيفا: سنتشاور مع أقرب شركائنا، وفقا لمصادر إعلامية، وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكي: سنستخدم الاتفاق النووي كوسيلة للتفاوض على اتفاق أقوى وأطول يعالج الملفات الأخرى.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: أنهينا دعمنا للعمليات في اليمن والقرار لا ينطبق على عملياتنا ضد القاعدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: السعودية تتعرض لتهديدات أمنية حقيقية وسننظر في سبل مساعدتها، موضحا أن إيران مستمرة في عدم الامتثال للاتفاق النووي.