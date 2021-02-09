شكرا لقرائتكم خبر عن طهران: بايدن يردد شعار "لا للسياسة الترامبية" لكنه يمضى بنهج الرئيس السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يردد شعار "لا للسياسة الترامبية" لكنه يمضي وفق نهج الرئيس السابق دونالد ترامب المهزوم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الثورة الإسلامية ستستمر في التقدم وهي في الثانية والأربعين من عمرها، رغم كل العقوبات والمؤامرات الداخلية، متابعا: عداوة الدول ومعارضتها للطاقة النووية الإيرانية هي في الواقع بسبب عداء هؤلاء للنظام الإسلامي، ولكن بسبب مزاعمهم الكاذبة مثل حرية التعبير والكلام، لا يمكنهم إعلان عداوتهم مع النظام الإسلامي مباشرة وبالتالي يتذرعون بالطاقة النووية كسبب لعدائهم.

واستطرد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "بايدن يردد شعار لا للسياسة الترامبية لكنه يمضي وفق نهج ترامب المهزوم"، لافتا إلى أن "الضغوط على إيران لن تفلح كما فشلت في الماضي".