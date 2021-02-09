شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يعلن أسماء المكلفين بالحقائب الوزارية فى الحكومة السودانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أسماء المكلفين بالحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة قائلا إنه تقرر تعيين الفريق ابراهيم ياسين ابراهيم في منصب وزير الدفاع السوداني، وأضاف رئيس الحكومة السودانية، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، أنه تعيين مريم الصادق مهدي في منصب وزير الخارجية.

وأوضح عبد الله حمدوك أنه تم تعيين عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية وإبراهيم الشيخ وزيرا للتجارة، كما تم تعيين عمر أحمد النجيب وزيرا للصحة وتيسير النوراني للعمل.

وقال رئيس وزراء السودان إنه تم الابقاء على وزراء الري والشؤون الدينية والعدل في مناصبهم، بجانب تعيين رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وزيرا للمالية، وتعيين خالد عمر يوسف وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.