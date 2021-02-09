شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بـ17 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقدة الآن، رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار "شعراوى" إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فى العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وفيما يخص الإجراءات التى قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، قال وزير التنمية المحلية أنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى فى نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح فى جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%.

وأوضح "شعراوى" أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيه للمتر السكنى وخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة.

وحول الإجراءات التى قامت بها المحافظات فى هذا الملف الهام، قال " شعراوى " أنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتًا إلى أنه قام بالمرور على أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل فى المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان على سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين على ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتى الآن عدد ( 45 ) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد ( 17) اجتماع مع مسئولى الملف وسكرتيرى عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفنى وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والاحياء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الإسكان يتضمن ( 100 ) سؤال وجواب فى التصالح وتم توزيعها على جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والاحياء، وتم عقد أكثر من (10) ورش عمل للعاملين فى ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات وآلية العمل فى ملف التصالح وكذا تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بالمشاركة مع وزارة الاسكان.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة أصدرت (47) كتاب دورى يتضمن الإجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الايضاحية والمستندات المطلوبة وكذا تبسيط الإجراءات وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين كما قامت وزارة الاسكان بإصدار عدة كتب فى ذات الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الدورية على المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكد على انضباط العمل بالملف وتسهيل الإجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الفنية وشاشات العرض التى توضح الخطوات والمستندات المطلوبة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد على الاستفسارات على مدار الساعة وتذليل أى معوقات وحل أى مشكلات وإعداد تقرير يومى يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم إعادة النظر فى الأسعار حال وجود شكاوى من المواطنين فى أى محافظة من ارتفاع الأسعار حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% فى معظم المحافظات، وكذا تم التأكيد على المحافظات أن ملف مخالفات المبانى والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات على كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعى مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لقياس نسب الإنجاز بالمراكز والمدن وترتيبها فى هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفى الفترات المسائية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى ملف التصالح.

وقال شعراوى أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد على استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوى المواطنين تجاه الاسعار وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فورًا فى تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعى أو الأمنى بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة فى المحافظات الحدودية والنائية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لإتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين على سداد الرسوم ونسبة الـ 25% ومد العمل بقانون التصالح اكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة 2021، كما تم استقبال جميع شكاوى المواطنين التى ترد للوزارة سواء على البوابة الرسمية لشكاوى المواطنين أو بوابه الوزارة أو من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد الفورى عليها بالتنسيق مع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75% من قيمة الأسعار التى وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح وكما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التى وصلت إلى 100% تصالح عدد (109) مدينة وحى.

وناشد شعراوى المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح فى مخلفات البناء، قائلا : لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها.

وأكد " شعراوي" أنه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية فى 17 محافظة وسيتم تعميمها على باقى المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.