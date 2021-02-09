شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تبدأ تنفيذ أول خط قطار سريع من العين السخنة للعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل فى تنفيذ أول خط قطار سريع ضمن شبكة القطارات السريعة المخطط تنفيذها خلال لتربط كافة أنحاء الجمهورية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 460 كم، حيث شرعت شركات المقاولات المصرية فى أعمال الأعمال المدنية والإنشاءات والجسر الترابى لمسار الخط.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إنه تم تقسيم الخط الأول إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية التى بدأت فى أعمالها بالتزامن مع استمرار أعمال مسح باقى مسار المشروع، حيث مخطط الإنتهاء من أعمال تنفيذ الخط الأول بالكامل وتشغيله للجمهور خلال عامين.

وأضافت المصادر أن شركات المقاولات المصرية ستقوم بأعمال الإنشاءات والأعمال المدنية الجسر الترابى وتركيب السكة طول المسار، فيما ستقوم شركة سيمنز الألمانية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد وتركيب بوابات التذاكر لمحطات المشروع بالإضافة إلى توريد القطارات التى ستعمل خلال المشروع بعد تنفيذه وعددها 34 قطارا.

وأوضحت المصادر أن شركة سيمنز العالمية ستتولى أيضا إدارة وتشغيل مشروع أول خط قطار سريع يمتد من العين السخنة حتى العلمين الجديدة بعد انتهاء تنفيذه لمدة 15 عام مقابل مبلغ سنوى جارى الاتفاق عليه دون أن تتدخل فى تحديد سعر تذكرته الذى سيظل مسئولية الحكومة ممثلة فى وزارة النقل.

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع القطار السريع سيتضمن 15 محطة تشمل العين السخنة والعاصمة الإدارية و15 مايو وجنوب الجيزة وحدائق أكتوبر وأكتوبر والسادات ووادى النطرون والنوبارية وبرج العرب والإسكندرية والحمام والعلمين، حيث سيمر خلال مساره على حدود القاهرة الكبرى رابطا مع 15 مايو وأكتوبر، وسيتم تنفيذه خلال عامين.



وأكدت المصادر إلى السرعة التصميمة للقطار التي تصل إلى 250 كم/ س، كما أنه سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية الواصل حتى محطة الاستاد بمدينة نصر والرابط للقاهرة الجديدة، وسيربط أيضا مع مونوريل 6 أكتوبر الواصل حتى محطة وادى النيل بالمهندسين.



والمشروع الممتد من العين السخنة حتى العلمين بأطوال 460 كم سيتم تنفيذه على مرحلتين، بحيث تمتد المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب مرورا خلال مساره بمدينة 6 أكتوبر بأطوال 260 كم، وهى التي بدأت أعمال تنفيذها حاليا، فيما تمتد المرحلة الثانية من مدينة برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن العاصمة الإدارية حتى مدينة العين السخنة والسويس.



ووزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ومشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب البضائع معا، وسيربط هذا المشروع المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية عبر شبكة السكة الحديد وهو ما سيخفف العبء على الطرق.

وخطة شبكة القطارات السريعة المصرية التي تخطط الدولة لتنفيذها على مدار السنوات القليلة القادمة تتضمن 7 خطوط ممتدة بأطوال تبلغ 2645 كم وتربط كافة أنحاء الجمهورية بسرعة تصميمة تصل إلى 250 كم/ س، وتبلغ التكلفة التقديرية لتكلفة للشبكة حوالى 390 مليار جنيه، وتشمل 5 خطوط بأطوال 1975 يتم تنفيذها خلال الأولوية الأولى الجارى تنفيذها.