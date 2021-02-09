شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حملة حكومية للتوعية باشتراطات البناء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان الحكومة إطلاق حملة إعلامية للتوعية باشتراطات البناء الجديدة، فضلاً عن تغطية كاملة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية، وتقارير سياسية واقتصادية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر القمة الأفريقية توصى بترويج ودعم إطلاق المتحف المصرى الكبير ومتحف الجيزة

صرح الدكتور جى فلورى المحام بمكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى أن مؤتمر القمة الأفريقية الافتراضية فى دورته 34 العادية التى اختتمت أعمالها مساء أمس، أصدرت عدة توصيات وقرارات أهمها حث الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى التى لم تصدق بعد على ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية والنظام الأساسي للجنة الأفريقية للمواد السمعية البصرية والسينما على التعجيل بعملية التصديق لضمان دخولهما حيز التنفيذ، وطالب من حكومة كينيا العمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقى فى تفعيل الأمانة المؤقتة للجنة الأفريقية للمواد السمعية البصرية والسينما وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي.

الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى على دعم ورعاية مصر لقضية فلسطين

برعاية مصرية كريمة بدأت الفصائل الفلسطينية اليوم الاثنين اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوي وطنية وشخصيات مستقلة حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

عمر جابر يعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحى

أعلن النجم عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الاثنين، وذلك قبل سفر البعثة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رئيس الوزراء يستعرض السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسى الثانى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزيرة التخطيط أمام النواب: الاستثمارات العامة زادت 66% خلال الـ3 سنوات الماضية.. وحياة كريمة خفضت متوسط معدل الفقر 14 نقطة مئوية.. ومصر تتقدم 47 مركزا بمؤشر شفافية الموازنة.. ونواب ينتقدون عدم تنفيذ اللامركزية

استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عدد من المؤشرات الهامة وفى مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بشأن جذب الاستثمارات العامة لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين فى كافة مجالات الحياة.

الحكومة تستعرض السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسى الثانى وترتيبات امتحانات الدراسى الأول وعرضهما على اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا.. "مدبولى " يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس والجامعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

توقعات الأبراج للاعبى الأهلى وبايرن ميونخ قبل مواجهة الليلة.. عبير فؤاد:الأحمر فرصته كبيرة وطاقة الشحات عالية.. وتحذر الشناوى من قلة التركيز ومروان محسن من رقم 8.. مرمى البايرن مهدد بتشتت حارسه لكن الدفاع متحمس

يستعرض الخليج 365 مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد توقعاتها وفقاً لعلم الفلك للمباراة التي سنشهدها اليوم بين النادي الأهلي ونادي بايرن ميونخ.

توقعات عبير فؤاد للاعبي النادي الأهلي:

قالت عبير فؤاد إن اللاعب حسين الشحات لاعب خط وسط مهاجم ومواليد 6 سبتمبر 1991 (برج العذراء) لديه طاقة كبيرة ويهاجم بحماس ويثبت وجوده.

أما اللاعب علي معلول الظهير الأيسر للفريق، ومواليد 1 يناير 1990 (برج الجدي) فحلول القمر في برجه يمنحه تألقاً، ويبدو مسيطرا على الملعب، متحكماً في أدواته، ويفرض نفسه وإرادته بقوة.

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وبايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية

يواجه النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري، ويهيمن الأهلى بشكل صارخ على الدورى المصرى مع 42 لقباً ودورى أبطال أفريقيا بتتويج قياسى بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست فى كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الصدام النارى بين بطل افريقيا وبطل أوروبا..

المدارس الثانوى توجه الطلاب بسرعة سداد تأمين التابلت وتسليم الإيصال للمدرسة

وجهت المدارس الثانوى طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى بسرعة سداد تأمين التابلت وتسليم الايصال للمدرسة، مع سداد طلاب الثانوية العامة تأمين الصف الثانى للطلاب الذين لم يسددوا مبلغ التأمين على الجهاز العام الدراسى الماضى.

محافظة الجيزة تبدأ إزالة عقار فيصل المحترق .. صور

بدأت أجهزة محافظة الجيزة، هدم عقار فيصل المحترق، تنفيذا لقرار الإزالة بعد رفض طلب التصالح، لعدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون التصالح، وبدأت أعمال الإزالة بهدم الحوائط الجانبية والواجهات للعقار.

كانت النيابة الإدارية، أعلنت السبت الماضي، عدة قرارات في القضية رقم 96 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين من وزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعد على حرم الطريق، حيث كشف التحقيقات عدم تحرير محاضر تعد على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، إضافة لتحديد المسئولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه.

رئيس مجلس النواب: "كلنا مع الحكومة أمناء على الوطن"

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأثنين: "إننا جميعا مع الحكومة.. أمناء على الوطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، فى تعقيبه على النواب.

الحكومة تطلق حملة إعلامية توعوية لاشتراطات البناء الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفنى للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.

الأهلى لا يعرف الهزيمة فى 32 مباراة قبل مواجهة بايرن ميونخ بالمونديال

يترقب عشاق النادى الأهلى بطل أفريقيا الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة مواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بجولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع على الموقف التنفيذى والإنشائى لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافى الإسلامى الذى يحتوى على أحد أكبر المساجد فى العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلی وترتفع مآذنه بطول 140 مترا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوى على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 دور) بسعة إجمالية 3000 سيارة.

الداخلية تضبط عصابة مخدرات غسلت 115 مليون جنيه في العقارات والسيارات.. فيديو

نجحت الداخلية في ضبط عصابة غسلت 115 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في التجارة والعقارات والسيارات بجنوب سيناء، فضلًا عن ضبط تجار عملة بحجم تعاملات 30 مليون جنيه.

شكري أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية العرب المركزية "دولاً وشعوباً".. متمسكون بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.. ومصر تواصل جهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أكد وزير الخارجية سامح شكري على مركزية القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية.. مشددا على أن القاهرة تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة وحمايته والحفاظ عليه، وتحذر من أي تغييرات يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي بداية كلمته، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، منذ قليل قال الوزير سامح شكري: "اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للسادة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، ولجامعة الدول العربية، على المساهمة في انعقاد اجتماع اليوم والذي يعقد في ظروف استثنائية، وغير مسبوقة في عالمنا العربي، لنؤكد مجدداً على أن القضية الفلسطينية لا تزال وستبقى هي قضيتنا المركزية دولاً وشعوباً، وعلى أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في ظل سلام دائم وشامل بناء على تسوية عادلة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله.

مصدر مطلع ينفى لـ"الخليج 365" اتصال شكرى برئيس المجلس الرئاسي الليبى

تردد في وسائل التوصل الاجتماعي ومواقع محلية ليبية أن وزير الخارجية سامح شكرى قد أجرى اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، واعتادت وزارة الخارجية المصرية إصدار بيانات رسمية حول الاتصالات الهاتفية التي يجريها الوزير.

الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية ويطلع على تنفيذ عدد من الأحياء والمنشآت.. ويتفقد مبنى مجلس النواب الأكبر بالشرق الأوسط وسير الأعمال بالحى الحكومى وأعلى سارى علم بالعالم.. ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بجولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع على الموقف التنفيذى والإنشائى لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافى الإسلامى الذى يحتوى على احد أكبر المساجد فى العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلى وترتفع مآذنه بطول 140 مترا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوى على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 أدوار) بسعة إجمالية 3000 سيارة.

بالأرقام.. أخطر 5 لاعبين من بايرن ميونخ على مرمى الأهلي

يدخل النادي الأهلي اليوم اختبارا صعبا للغاية حيث سيواجه فريق بايرن ميونخ الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي ضمن نصف نهائي كأس العالم للاندية المقامة في قطر، حيث يتسلح الفريق البافاري بقائمة لاعبين مدججة بالنجوم الذي سيكون من الصعب على لاعبو المارد الأحمر مواجهتهم، ويعد الشئ الأخطر هو خط الهجوم المرعب للغاية والمتمثل في النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينجسلي كومان والثنائي الألماني سيرجي جنابري وليروي ساني إلى جانب توماس مولر.