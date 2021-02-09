شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تحصيل 11.2 مليار جنيه واسترداد 2.47 مليون فدان و189 مليون متر أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها محافظة القاهرة ترفض طلب التصالح لأعلى عقار مخالف في عين شمس.. صور، و وزيرة التخطيط: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".

وزيرة التخطيط لـ"النواب": نتعامل مع كل محافظات بنفس القدر من عدالة التوزيع

التنمية المحلية: تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بـ17 مليار جنيه

تحصيل 11.2 مليار جنيه واسترداد 2.47 مليون فدان و189 مليون متر أملاك الدولة

محافظة القاهرة ترفض طلب التصالح لأعلى عقار مخالف في عين شمس.. صور

الحكومة تطلق حملة إعلامية توعوية لاشتراطات البناء الجديدة

رئيس مجلس النواب: "كلنا مع الحكومة أمناء على الوطن"

الصحة: 78% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الحكومة: الاتفاق على التعاقد مع شركة عالمية كبرى لتصنيع التابلت بمصر

ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

وزيرة التخطيط: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

رئيس مجلس الوزراء: الحكومة مستمرة فى دعم خطط الإصلاح بكافة قطاعات الدولة

مستشار الرئيس: رصدنا إصابات متكررة بفيروس كورونا.. وجميع اللقاحات متشابهة

الأهلي يخسر بشرف من بايرن ميونيخ بثنائية فى نصف نهائي مونديال الأندية.. صور وفيديو