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شكرا لقرائتكم خبر عن فيليب موريس تعلن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن شركة فيليب موريس- مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية MARLBORO، L&M، MERIT، وذلك للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.
وتأتي الأسعار الجديدة كالآتي:
فيليب موريس تعلن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها
MARLBORO بأنواعها (Red, Gold, Purple Mix) 44 جنيها.
MERIT بأنواعها 48 جنيها.
L&M بأنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها.
عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون"
MARLBORO CRAFTED بأنواعها (Red, Gold) 36 جنيها.
L&M MOTION بأنواعها (Red, Blue) 28 جنيها.
وتحذر الشركة، التجار من عدم الالتزام بالأسعار الجديدة.