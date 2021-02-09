شكرا لقرائتكم خبر عن فيليب موريس تعلن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شركة فيليب موريس- مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية MARLBORO، L&M، MERIT، وذلك للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.

وتأتي الأسعار الجديدة كالآتي:



فيليب موريس تعلن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها

MARLBORO بأنواعها (Red, Gold, Purple Mix) 44 جنيها.

MERIT بأنواعها 48 جنيها.

L&M بأنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها.

عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون"

MARLBORO CRAFTED بأنواعها (Red, Gold) 36 جنيها.

L&M MOTION بأنواعها (Red, Blue) 28 جنيها.

وتحذر الشركة، التجار من عدم الالتزام بالأسعار الجديدة.