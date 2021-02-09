الخليج 365: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى

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القاهرة - سامية سيد - يتابع الخليج 365 في عدد الورقي الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير الصحفية المهمة، من بينها استضافة مصر للحوار الوطني الفلسطيني، برعاية الرئيس السيسي، وتفقد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

واقرأ في الخليج 365 أيضًا الرئيس يتفقد العاصمة الإدارية ويطلع على الموقف التنفيذى لعدد من الأحياء والمنشآت

السيسى يزور مبنى مجلس النواب الأكبر فى الشرق الأوسط ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

انطلاق أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة.. الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى على الدعم المصرى

مصدر: هدفه تجاوز الخلافات لبناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.. ويؤكد حرص القاهرة على تقديم كل سبل الدعم لتحقيق الوحدة

4.5 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى

مصر تتقدم 47 مركزا فى مؤشر شفافية الموازنة.. الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% خلال الـ 3 سنوات الماضية.. نواب ينتقدون عدم تنفيذ اللامركزية ويطالبون بوضع التعليم والصحة أولوية لتحقيق التنمية المستدام

شكرى ووزيرا خارجية العراق والأردن: الأمن المائى العربى أولوية قصوى

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الحكومة تناقش سيناريوهات استكمال الفصل الدراسى الثانى وامتحانات التيرم الأول

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160 مليار جنيه لخدمة 16 مليون مواطن بمشروع تطوير الريف

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