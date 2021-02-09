شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: سنطبق قانون البرلماني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 %.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار، والمؤكد أننا سنطبق القانون لأن قانون البرلمان ملزم لنا".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "يعتمد أداؤنا على أداء الطرف الآخر، فإذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، فهذا شأن آخر، وإذا لم ينفذ التزاماته، فسنعمل حتما على تنفيذ القانون".