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إيران: سنطبق قانون البرلماني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 %

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 %.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار، والمؤكد أننا سنطبق القانون لأن قانون البرلمان ملزم لنا".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "يعتمد أداؤنا على أداء الطرف الآخر، فإذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، فهذا شأن آخر، وإذا لم ينفذ التزاماته، فسنعمل حتما على تنفيذ القانون".

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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