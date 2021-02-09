شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جميع الفصائل الفلسطينية اليوم الاثنين، التى بدأت اجتماعات الحوار الوطنى بالقاهرة، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

وشارك فى الحوار الوطنى 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة حيث تم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

وأشار مصدر مسئول فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن ‏انعقاد الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة يأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطينى لتحقيق وحدته.

وأكد المصدر، أن جلسة الحوار الوطنى فى القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطينى وإنجاح ‏العملية الانتخابية فى فلسطين.

وتعمل مصر منذ عقود على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطينى والتى على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل موقف وطنى موحد تجاه سبل دعم القضية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة لقاءات له على استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذًا فى الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة فى مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازى مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزًا للمسار الأساسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود.