شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رون رايت النائب الجمهورى بالكونجرس متأثرا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي عضو الكونجرس رون رايت وهو جمهوري عن ولاية تكساس، بسبب فيروس كورونا ، مما جعله أول عضو حالى في الكونجرس يقع ضحية للوباء.

قال مكتب رايت إنه توفي الليلة الماضية ، بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بايلور في دالاس، وأعلن رايت أواخر الشهر الماضي أنه أثبت إصابته بفيروس كورونا بعد اتصاله بشخص أصيب بالفيروس.

كان رايت يبلغ من العمر 67 عامًا وكان مصابًا سابقًا بسرطان الرئة. تم انتخابه لأول مرة في مجلس النواب في عام 2018 ، خلفًا لعضو الكونجرس المتقاعد جو بارتون.

على الرغم من إصابة العشرات من أعضاء الكونجرس بالفيروس ، فإن رايت هو أول عضو يتوفى بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" إن لوكا ليتلو ، عضو الكونجرس الجمهوري المنتخب من لويزيانا ، توفي بسبب الفيروس قبل أيام من الموعد المقرر لأداء اليمين الدستورية.

ونعى زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي وفاة عضو الكونجرس رون رايت.

وكان الدكتور أنتوني فاوتشى قال إنه من المحتمل أن يصبح المتغير البريطاني لفيروس كورونا هو السلالة "المهيمنة" للفيروس في الولايات المتحدة بحلول شهر مارس.

وأضاف خبير الأوبئة الأمريكى والعضو بفريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا إنه تم بالفعل تأكيد المئات من حالات المتغير البريطاني في الولايات المتحدة ، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات التي لم يتم تأكيدها رسميًا، مضيفا: إن الأخبار السارة هي أن لقاحات فيروس كورونا تبدو "فعالة للغاية" ضد المتغير البريطاني.

وأقر فاوتشى بأن اللقاحات "أقل فعالية" ضد البديل الجنوب أفريقي ، لكن هذه الحقيقة تؤكد الحاجة إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي في الولايات المتحدة على نطاق واسع.