شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البرنس ينفى شائعة وفاته: أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى ناصر البرنس، صاحب محل المشويات الشهير، الشائعات التي ترددت على السوشيال منذ صباح اليوم، حول مقتله بطلق نارى بإحدى المزارع بمدينة السادس من أكتوبر.





وظهر ناصر البرنس، أثناء مشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، موضحا أنه سليم ولاصحة للشائعات وأنه تلقى العديد من الاتصالات مؤخرا.

وأضاف، أن ما يتردد إشاعة لا أساس لها من الصحة وأنا بخير، موضحا أنه أراد استغلال الفرصة لتوجيه الشكر إلى النادى الأهلى للأداء المشرف أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.