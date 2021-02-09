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ناصر البرنس ينفى شائعة وفاته: أنا بخير

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القاهرة - سامية سيد - نفى ناصر البرنس، صاحب محل المشويات الشهير، الشائعات التي ترددت على السوشيال منذ صباح اليوم، حول مقتله بطلق نارى بإحدى المزارع بمدينة السادس من أكتوبر. 

ناصر البرنس 2
 

وظهر ناصر البرنس، أثناء مشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، موضحا أنه سليم ولاصحة للشائعات وأنه تلقى العديد من الاتصالات مؤخرا.

ناصر البرنس

وأضاف، أن ما يتردد إشاعة لا أساس لها من الصحة وأنا بخير، موضحا أنه أراد استغلال الفرصة لتوجيه الشكر إلى النادى الأهلى للأداء المشرف أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.   

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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