شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: لدينا 900 جندي أمريكى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: لدينا 900 جندي أمريكي في سوريا، وندعم شركائنا على الأرض، وفي مقدمهم قسد بوسائل عسكرية متنوعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وقبلها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن روسيا لم تبد أي تعاون لمعالجة أزمة سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربى أن إدارة الرئيس جو بايدن لن ترفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترامب على شراء تركيا مقاتلات الشبح "إف-35"، ردا على شراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية، وقال كيربي، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إن تركيا حليف قديم في "ناتو"، لكن قرارهم شراء "إس-400" لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.