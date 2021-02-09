شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 29 عيدا من أعياد كنيسة الروم الأرثوذكس من فبراير حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس في استقبال أعياد عديدة هذا العام، بدءا من شهر فبراير الجاري، منها عيد الصوم الأربعيني المقدس و أسبوع الآلام والفصح المقدس والزمن الفصحي والصعود و العنصرة و عيد الرسل لعام 2021.

ويقدم لكم ”الخليج 365” قائمة الأعياد كالتالي:

1. الأحد المقبل 14 فبراير: أحد الكنعانية.

2. الأحد 21 فبراير: بداية التريودي – أحد الفريسي والعشار

3. (أسبوع المخالفين. لا يصام في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة حتى لا نتمثل بالفريسي).

4. الأحد 28 فبراير: أحد الابن الشاطر (الضال).

5. الأحد 7 مارس: أحد مرفع اللحم. (أحد الدينونة)

6. الأحد 14 مارس: أحد مرفع الجبن. ((أحد الغفران)

7. الاثنين 15 مارس: بداية الصوم الأربعيني المقدس.

8. الأحد 21 مارس: الأحد الأول من الصوم. أحد الأرثوذكسية. أحد رفع الأيقونات المقدسة.

9. الخميس 25 مارس: عيد بشارة والدة الإله الدائمة البتولية مريم ومسموح فيه بأكل السمك.

10. الأحد 28 مارس: الأحد الثاني من الصوم. تذكار القديس غريغوريوس بالاماس.

11. الأحد 4 ابريل: الأحد الثالث من الصوم. عيد السجود للصليب الكريم.

12. الأحد 11 ابريل: الأحد الرابع من الصوم. تذكار أبينا البار يوحنا السلمي مؤلف كتاب سلم الفضائل.

13. الأحد 18 أبريل: الأحد الخامس من الصوم. تذكار أمنا البارة مريم المصرية.

14. الأحد 25 أبريل: أحد الشعانين (مسموح فيه بأكل السمك)

15. الإثنين 26 أبريل: بداية أسبوع الآلام.

16. الأحد 2 مايو: أحد الفصح المقدس – عيد القيامة المجيد.

17. الأحد 9 مايو: الأحد الأول للفصح - الأحد الجديد - أحد توما.

18. الأحد 16 مايو: الأحد الثاني للفصح - أحد حاملات الطيب.

19. الأحد 23 مايو: الأحد الثالث للفصح - أحد المخلّع.

20. الأحد 30 مايو: الأحد الرابع للفصح - أحد السامرية.

21. الأحد 6 يونيو: الأحد الخامس للفصح - أحد الأعمى.

22. الأربعاء 9 يونيو: وداع عيد الفصح المقدس.

23. الخميس 10 يونيو: خميس الصعود عيد صعود ربنا وإلهنا يسوع المسيح إلى السماء.

24. الأحد 13 يونيو: أحد آباء المجمع المسكوني الأول المجتمعين في نيقية.

25. الأحد 20 يونيو: أحد العنصرة العظيم.

26. الأحد 27 يونيو: الأحد الأول بعد العنصرة - أحد جميع القديسين.

27. الاثنين 28 يونيو: بداية صوم الرسل.

28. الثلاثاء 29 يونيو: عيد هامتي الرسل بطرس وبولس.

29. الأربعاء 30 يونيو: عيد الرسل الإثني عشر.