شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 29 عيدا من أعياد كنيسة الروم الأرثوذكس من فبراير حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
ويقدم لكم ”الخليج 365” قائمة الأعياد كالتالي:
1. الأحد المقبل 14 فبراير: أحد الكنعانية.
2. الأحد 21 فبراير: بداية التريودي – أحد الفريسي والعشار
3. (أسبوع المخالفين. لا يصام في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة حتى لا نتمثل بالفريسي).
4. الأحد 28 فبراير: أحد الابن الشاطر (الضال).
5. الأحد 7 مارس: أحد مرفع اللحم. (أحد الدينونة)
6. الأحد 14 مارس: أحد مرفع الجبن. ((أحد الغفران)
7. الاثنين 15 مارس: بداية الصوم الأربعيني المقدس.
8. الأحد 21 مارس: الأحد الأول من الصوم. أحد الأرثوذكسية. أحد رفع الأيقونات المقدسة.
9. الخميس 25 مارس: عيد بشارة والدة الإله الدائمة البتولية مريم ومسموح فيه بأكل السمك.
10. الأحد 28 مارس: الأحد الثاني من الصوم. تذكار القديس غريغوريوس بالاماس.
11. الأحد 4 ابريل: الأحد الثالث من الصوم. عيد السجود للصليب الكريم.
12. الأحد 11 ابريل: الأحد الرابع من الصوم. تذكار أبينا البار يوحنا السلمي مؤلف كتاب سلم الفضائل.
13. الأحد 18 أبريل: الأحد الخامس من الصوم. تذكار أمنا البارة مريم المصرية.
14. الأحد 25 أبريل: أحد الشعانين (مسموح فيه بأكل السمك)
15. الإثنين 26 أبريل: بداية أسبوع الآلام.
16. الأحد 2 مايو: أحد الفصح المقدس – عيد القيامة المجيد.
17. الأحد 9 مايو: الأحد الأول للفصح - الأحد الجديد - أحد توما.
18. الأحد 16 مايو: الأحد الثاني للفصح - أحد حاملات الطيب.
19. الأحد 23 مايو: الأحد الثالث للفصح - أحد المخلّع.
20. الأحد 30 مايو: الأحد الرابع للفصح - أحد السامرية.
21. الأحد 6 يونيو: الأحد الخامس للفصح - أحد الأعمى.
22. الأربعاء 9 يونيو: وداع عيد الفصح المقدس.
23. الخميس 10 يونيو: خميس الصعود عيد صعود ربنا وإلهنا يسوع المسيح إلى السماء.
24. الأحد 13 يونيو: أحد آباء المجمع المسكوني الأول المجتمعين في نيقية.
25. الأحد 20 يونيو: أحد العنصرة العظيم.
26. الأحد 27 يونيو: الأحد الأول بعد العنصرة - أحد جميع القديسين.
27. الاثنين 28 يونيو: بداية صوم الرسل.
28. الثلاثاء 29 يونيو: عيد هامتي الرسل بطرس وبولس.
29. الأربعاء 30 يونيو: عيد الرسل الإثني عشر.