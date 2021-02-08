شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الأول عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبى وغيرها من بلاد العالم رغم الإجراءات المشددة التى أقرتها الحكومة السويسرية لاحتواء جائحة كورونا.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى تأكيد منظمي الرحلات السويسريين أن نتائج هذا الاستقصاء تعد مؤشرا إيجابيا للغاية، حيث تؤكد ثقة السائح السويسري في أمان المقصد السياحي المصري دون غيره.

وأوضح السيد محمد فرج مدير المكتب المركزي المشرف على ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن منظمي الرحلات السويسريين أكدوا أيضا أن هذا الاستقصاء جعل منظمي الرحلات يعيدون النظر في تسويق المنتجات السياحية المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ثقة السائح في أمان المقاصد السياحية المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام.