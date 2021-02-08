شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت لميس الحديدي لمشجع زملكاوي قبل مباراة الأهلى وبايرن ميونخ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشجع زملكاوي أثناء عرض تقرير لمراسلة البرنامج من أحد كافيهات التجمع الخامس، حيث تمنى خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ.

قالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، مساء اليوم الاثنين: ياعم حرام عليك عايزنا نخسر ليه؟ ده فريق مصري بيلعب باسم مصر كلها.

وتابعت: «شجع الفريق المصري بالراحة علينا شوية، بلاش النفسية دي، مش كده يعني».