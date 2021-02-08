شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية لنهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم عن هذا الأسبوع من الشبورة المائية في الصباح إلى نهاية الأسبوع، وأكد تقرير الأرصاد عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء بوجود شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأكد تقرير هيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من غدًا الثلاثاء يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 و5 درجات ويسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلاً.

وأضاف تقرير حالة الطقس الأربعاء بوجود شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق بالسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وعلى بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية والتي تؤدي إلى ومن القاهرة.

وأشار تقرير الأرصاد عن حالة الطقس الخميس بوجود شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، وكذلك طرق السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضح تقرير الأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والغربية في الصياح يوم الجمعة، ووجود شبورة مائية على مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس الأربعاء.. الأرصاد الجوية تحذر من الرياح وبرودة الجو وسقوط الأمطار - صورة أرشيفية

حالة الطقس : الأرصاد تحذر من الشبورة المائية لنهاية الأسبوع

حالة الطقس : الأرصاد تحذر من الشبورة المائية لنهاية الأسبوع