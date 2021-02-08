شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تدشين مبادرة بالمحافظة لرفع درجة الوعي بمخاطر الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، تجهّز خلال الأيام القليلة القادمة لتدشين مبادرة تستهدف رفع درجة الوعي لدى أهالى المحافظة بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة، خاصة وأن محافظة سوهاج تعد من أكثر المحافظات التي يرتفع بها معدل الإنجاب الكلي والفقر أيضًا.

جاء ذلك اليوم، خلال ترأس المحافظ إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ووفد من وزارة الصحة، ووفاء حمدي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي الأزهر، والكنيسة، والأوقاف، وأعضاء المجلس.

وأعرب محافظ سوهاج- خلال الإجتماع- عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة، خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها، وتأثيرها السلبي على معدلات الفقر، والأمية، والصحة، والتعليم.

وأكد المحافظ أهمية محور الصحة الإنجابية كأحد المحاور المهمة للخطة القومية للسكان في مواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى ضرورة تنفيذها من خلال التوعية بتأثير زيادة الإنجاب على الصحة، واستهلاك الموارد، منوها بأن القضية ذات طابع حساس وخاص، فلا بد من وجود مبادرات ذات رسائل قاطعة وواضحة للقضاء على المشكلة السكانية.

من جانبه قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر لها نتائج سلبية كثيرة، من بينها الفقر، والبطالة، والأمية، والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الفرد من المياه والأرض الزراعية، وكذلك الإزدحام المنزلي وتأثيره على الصحة العامة والنفسية، والحالة التعليمية، والتحصيل الدراسي.

وأضاف الدكتور توفيق، بأنه كلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة، لافتا إلى أن بعض الدراسات تقول أن الأسرة التي يبلغ عدد أعضائها 7 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 100%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 94.3%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 90.8%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 76.7%، كما أثبتت الدراسات أنه كلما زاد أعداد الأطفال داخل الأسرة زادت نسبة التشاحن والعدوانية والإضطرابات النفسية بينهم.